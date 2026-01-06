Siirt\'te belediye otobüslerinde ek sefer

Siirt Belediyesi, gece saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğunu dikkate alarak mevcut seferlere ek seferler ilave etti.

Siirt Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda A-1 Üniversite ile L-2 Yeni TOKİ hatlarında özellikle gece saatlerinde yaşanan yolcu yoğunluğu dikkate alınarak, mevcut seferlere ek seferler ilave edildi. - SİİRT