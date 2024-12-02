Siirt\'te İşgücü Uyum Programı

Siirt İl Müftülüğü ve İŞKUR işbirliğiyle yürütülecek İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında Siirt merkezde toplam 97 kişi işe alınacak.
Program, 23 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular, 02 - 06 Aralık 2024 tarihleri arasında e-şube ve Alo 170 üzerinden yapılabilecek. - SİİRT
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