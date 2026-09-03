Siirt\'te köylerin altyapı ihtiyaçları için KÖYDES değerlendirme toplantısı yapıldı

Siirt'te Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, İl Özel İdaresi Asfalt Plenti Tesisleri toplantı salonunda, il genelindeki köylerin altyapı ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar ele alındı.

Toplantıda köylerin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar değerlendirilirken, hizmetlerin etkin, verimli ve planlı şekilde yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Kızılkaya, kırsal bölgelerde yürütülen altyapı çalışmalarında vatandaş memnuniyetinin öncelikli hedef olduğunu belirterek, yatırımların proje süreçlerinin titizlikle takip edilmesi ve ödeneklerin hızlı ve etkin kullanılması yönünde ilgili birimlere talimat verdi. Toplantının ardından Vali Kızılkaya ve beraberindeki heyet, Asfalt Plenti ile Taş Kırma, Yıkama, Eleme ve Mekanik Stabilizasyon Tesisi, yapımı devam eden Beton Santrali ve Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantıya ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Carlık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ve İl Özel İdaresi birim müdürleri katıldı.