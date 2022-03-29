Siirt'te renkli düğün takı merasimi: Damada sıvı yağ ve çay takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te renkli düğün takı merasimi: Damada sıvı yağ ve çay takıldı

29.03.2022 00:58
Siirt'te renkli düğün takı merasimi: Damada sıvı yağ ve çay takıldı

Siirt'te bir düğünden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Siirt'te bir düğünden renkli görüntüler ortaya çıktı. Katılımcılardan iki kişi, damada altın ya da para yerine 1 litre sıvı yağ ve çay taktı.

Altın fiyatlarının hızla artışı ve gıdalara gelen zamlar, gelin ve damat yakınlarını da harekete geçirdi. Türkiye'de düğünler renkli görüntülerle yaşanırken, bu sefer adres Siirt oldu. Bir düğün merasiminde iki katılımcı, gündemin ekonomik gelişmelerine esprili yaklaşarak, damada altın veya para yerine 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktı. Durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gelin ve damat, takılan ayçiçek yağına gülerek karşılık verdi.

Düğün, çekilen hatıra fotoğrafı ile devam etti. - SİİRT

YORUMLAR
500
Standart altının kilogramı 920 bin liraya geriledi Standart altının kilogramı 920 bin liraya geriledi Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi Siirt'te bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Altın, Düğün, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt'te renkli düğün takı merasimi: Damada sıvı yağ ve çay takıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor
00:29 Sosyal medyada "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama
00:22 Merih Demiral rekor fiyata dünya devine gidiyor
23:57 Asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şahıs yakalandı! O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altındaydı
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 01:12:13. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te renkli düğün takı merasimi: Damada sıvı yağ ve çay takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement