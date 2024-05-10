Siirt'te şeyh Muhammed Kazım'ı anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Siirt'te şeyh Muhammed Kazım'ı anma etkinliği düzenlendi

Siirt\'te şeyh Muhammed Kazım\'ı anma etkinliği düzenlendi

Siirt'te mutasavvıf şeyh El-Hazin'in torunu şeyh Muhammed Kazım'ı anma etkinliklerinin 29.'su düzenlendi. Etkinliğe il ve il dışından gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Şeyh Muhammed Kazım'ın oğlu şeyh Muiniddin Aydın tarafından dua edildi. Siirt Valisi, komutanlar ve kanaat önderleri de etkinliğe katıldı.

10.05.2024 16:56
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Siirt'te mutasavvıf şeyh El-Hazin'in torunu şeyh Muhammed Kazım'ı anma etkinliklerinin 29.'su düzenlendi.

Çal Mahallesi'ndeki Şeyh Muhammed Kazım adına yaptırılan türbede düzenlenen etkinliğe, il ve il dışından gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Şeyh Muhammed Kazım'ın bölgenin en önemli alimlerinden biri olduğunu belirten oğlu şeyh Muiniddin Aydın, "Alemilerin tacı olan şeyh Muhammed Kazım'ı anma günü olarak bugün toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz şeyhimiz, büyük üstat büyük mutasavvıf şeyh Muhammed Kazım'ın yolu ilim yoludur, takva yolu ve hilim yoludur. Allah bizleri o yoldan ayırmasın inşallah. Hele ki bölgemiz huzurun ve sükunetin çok muhtaç olduğu bir bölgedir. İnşallah onun görüşleri etrafında huzur içinde yaşarız. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Buraya her taraftan gelen Istanbul'dan ve Türkiye'nin her yerinden gelen kardeşlerimize de teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul eylesin. Cenabı Allah hepinize sıhhat afiyet versin diyoruz inşallah" dedi.

Etkinlik, cuma namazının ardından türbe ziyaretiyle başladı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şeyh Muhammed Kazım'ın oğlu şeyh Muiniddin Aydın tarafından dua edildi. Gelen davetliler için çadırlar kurulurken, büyük kazanlarda pişirilen yemeklerin ikram edilmesiyle etkinlikler sona erdi.

Anma etkinliğine, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Emrullah Büyük, Siirt Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, çevre illerin önde gelen kanaat önderleri, il dışından ve Siirt'ten çok sayıda misafir ve davetli katıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te şeyh Muhammed Kazım'ı anma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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