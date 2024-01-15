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Siirt'te terörü lanetleyen vatandaşlar şehitler için mevlit okuttu - Son Dakika
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Siirt'te terörü lanetleyen vatandaşlar şehitler için mevlit okuttu

Siirt'te yapılan basın açıklamasının ardından camide şehitler için mevlit okutuldu. Şehit aileleri, gaziler, STK üyeleri ve vatandaşlar terörü lanetledi. Türkiye'nin terörle mücadelede güçlü olduğu vurgulandı.

Siirt\'te terörü lanetleyen vatandaşlar şehitler için mevlit okuttu
15.01.2024 - 19:29,
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Siirt'te sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar terörü lanetledi. Yapılan basın açıklamasının ardından camide şehitler için mevlit okutuldu.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için 15 Temmuz Meydanı'nda toplanan şehit aileleri, gaziler, STK üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla terörü lanetledi. Grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, terör ve şiddetin hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olunduğunun altını çizen Şehitoğlu, "Tek yürek olarak kardeşliğimize kastedenlerin kirli emellerini boşa çıkartacağız. Bizler birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bilinmelidir ki tek yürek devletimizin yanında, terörün de sonuna karşısındayız. Silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekeleri şunu bilsin ki başaramayacaksınız. PKK ve siyasi uzantısı olan sözde parti hiçbir zaman Kürtlerin temsilcisi olamaz, Kürtleri temsil edemez. Onlar sadece ve sadece Kürtlere karşı oluşturulmuş büyük bir tuzaktır" dedi.

Açıklamadan sonra askerlerin de katılımı ile Hacı Fethi Serin Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Siirt, Sivil Toplum, Güvenlik, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt'te terörü lanetleyen vatandaşlar şehitler için mevlit okuttu - Son Dakika


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