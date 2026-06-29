Siirt\'te Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Tamamlandı

Siirt'te düzenlenen 'Yolda hedef yeşil bir gelecek' temasıyla gerçekleştirilen Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2026 yılı faaliyet takvimi kapsamında Siirt'te düzenlenen ve üç gün süren organizasyona, Türkiye'nin dört bir yanından 28 takım ve 125 sporcu katıldı. Ülkenin en prestijli yol bisikleti yarışlarından biri olan şampiyona, büyük erkek, büyük kadın, U23 erkek, U19 erkek ve U19 kadın kategorilerinde elit bisikletçilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Sporcular, Türkiye Şampiyonluğu unvanı için Siirt'in zorlu parkurlarında pedal çevirirken, organizasyon kentin spor turizmi vizyonuna da doğrudan katkı sağladı.

Büyük elit kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan Feritcan Şamlı, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Spor Toto Bisiklet Takımının sporcusuyum ve 20 yıldır bu spora emek veriyorum. Trabzon doğumluyum ancak Siirt bana 12 yıl sonra çok uğurlu geldi. Ben normalde domestik olarak her zaman takımıma çalışan bir sporcuyum. Arkamda duran aileme ve takımıma çok teşekkür ediyorum; bana her zaman destek oldular. Bu anlar çok değerli ve bundan sonra da en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Özellikle arkamdaki en büyük destekçim olan eşime çok teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ise şampiyonanın önemine değinerek, "Siirt'te Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonasını gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 3 gün süren bu şampiyonada 125 sporcumuz, 28 kulüple Türkiye'nin dört bir yanından gelerek yarışı tamamladı. Yarışmayı özellikle Yeşilay ile birlikte organize etmiş olmamız şampiyonaya ayrı bir anlam ve önem kazandırıyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın 'Bağımlılıkla Mücadele Yılı' kapsamında başlattığı hareketle, bağımlılığa karşı en büyük mesajı Türkiye'ye Siirt'ten vermiş olduk. Bu şampiyona, Siirt'in hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımı açısından büyük önem arz ediyor. Buraya gelen sporcular Siirt'in güzelliklerini keşfetti, halkımız da onlara muhteşem bir misafirperverlik gösterdi. İnşallah önümüzdeki dönemde bisikletin diğer branşlarındaki şampiyonaları da burada gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu. - SİİRT