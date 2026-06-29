Siirt'te Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'te Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Tamamlandı

Siirt\'te Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Tamamlandı
29.06.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te düzenlenen Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 28 takım ve 125 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Siirt'te düzenlenen 'Yolda hedef yeşil bir gelecek' temasıyla gerçekleştirilen Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2026 yılı faaliyet takvimi kapsamında Siirt'te düzenlenen ve üç gün süren organizasyona, Türkiye'nin dört bir yanından 28 takım ve 125 sporcu katıldı. Ülkenin en prestijli yol bisikleti yarışlarından biri olan şampiyona, büyük erkek, büyük kadın, U23 erkek, U19 erkek ve U19 kadın kategorilerinde elit bisikletçilerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Sporcular, Türkiye Şampiyonluğu unvanı için Siirt'in zorlu parkurlarında pedal çevirirken, organizasyon kentin spor turizmi vizyonuna da doğrudan katkı sağladı.

Büyük elit kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan Feritcan Şamlı, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Spor Toto Bisiklet Takımının sporcusuyum ve 20 yıldır bu spora emek veriyorum. Trabzon doğumluyum ancak Siirt bana 12 yıl sonra çok uğurlu geldi. Ben normalde domestik olarak her zaman takımıma çalışan bir sporcuyum. Arkamda duran aileme ve takımıma çok teşekkür ediyorum; bana her zaman destek oldular. Bu anlar çok değerli ve bundan sonra da en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Özellikle arkamdaki en büyük destekçim olan eşime çok teşekkür ederim" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ise şampiyonanın önemine değinerek, "Siirt'te Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonasını gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 3 gün süren bu şampiyonada 125 sporcumuz, 28 kulüple Türkiye'nin dört bir yanından gelerek yarışı tamamladı. Yarışmayı özellikle Yeşilay ile birlikte organize etmiş olmamız şampiyonaya ayrı bir anlam ve önem kazandırıyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın 'Bağımlılıkla Mücadele Yılı' kapsamında başlattığı hareketle, bağımlılığa karşı en büyük mesajı Türkiye'ye Siirt'ten vermiş olduk. Bu şampiyona, Siirt'in hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımı açısından büyük önem arz ediyor. Buraya gelen sporcular Siirt'in güzelliklerini keşfetti, halkımız da onlara muhteşem bir misafirperverlik gösterdi. İnşallah önümüzdeki dönemde bisikletin diğer branşlarındaki şampiyonaları da burada gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Yerel, Siirt, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt'te Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor

09:38
İsrail, Hizbullah’ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
09:04
KYK yurtlarında neler oluyor Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
08:58
Bangladeş’teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712’ye yükseldi
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 10:05:46. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'te Yeşilay Bisiklet Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.