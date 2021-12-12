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Siirt'te yetiştiriciye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te yetiştiriciye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

12.12.2021 12:05
Siirt'te yetiştiriciye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

Siirt'te "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi" kapsamında Baykan ilçesi Çaykaya köyünde İzzet Karadağ adlı yetiştiriciye 102 adet keçi dağıtımı yapıldı.

Siirt'te "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi" kapsamında Baykan ilçesi Çaykaya köyünde İzzet Karadağ adlı yetiştiriciye 102 adet keçi dağıtımı yapıldı.

Siirt Valiliği öncülüğünde, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası'nın, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlattığı "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi kapsamında Baykan ilçesinde besicilere küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında Ziraat Bankası tarafından projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandırılmaktadır. Bu kapsamda, damızlık küçükbaş hayvan alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yüzde 0 faizli 100 bin TL'ye kadar yatırım kredisi, yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli düşük faizli işletme kredisi olmak üzere projeden yararlanan her bir üreticiye 150 bin TL'ye kadar kredi kullandırabileceği duyuruldu. - SİİRT

Siirt'te yetiştiriciye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı
Siirt'te yetiştiriciye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı
Siirt'te yetiştiriciye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı

Ziraat Bankası, Karadağ, Baykan, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt'te yetiştiriciye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te yetiştiriciye küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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