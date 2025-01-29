Siirt'ten Umre İçin 37 Kişilik Grup Uğurlandı - Son Dakika
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Siirt'ten Umre İçin 37 Kişilik Grup Uğurlandı

Siirt\'ten Umre İçin 37 Kişilik Grup Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizesiyle 37 kişilik grup, umre için Siirt'ten yola çıktı.

29.01.2025 17:24
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Diyanet İşleri Başkanlığı Siirt İl Müftülüğü organizesiyle 37 kişilik bir grup, umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

Umreye gidecek vatandaşlar, dualar ve duygusal anlar eşliğinde Siirt'ten Mardin Havalimanı'na yolcu edildi. Grubun Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine yapacağı uçuşa, Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi Hamit Evin rehberlik edecek. Evin, uğurlama töreninde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Kafile, kutsal mekanlarda 15 gün boyunca ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra yurda dönüş yapacak. - SİİRT

Kaynak: İHA

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