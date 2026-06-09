Siirt TSO Satranç Turnuvası Başarıyla Tamamlandı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Siirt Satranç İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Siirt TSO Satranç Turnuvası, ödül töreniyle tamamlandı.

Üç gün boyunca büyük heyecana sahne olan turnuvada farklı yaş kategorilerinde toplam 133 sporcu mücadele etti. Satranç tutkunlarını bir araya getiren organizasyon, sporcuların yanı sıra ailelerin de yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Turnuva boyunca çocuklarını yalnız bırakmayan aileler, müsabakaları yakından takip ederek sporculara destek verdi. İlk kez düzenlenen organizasyon, Siirt'te satranç sporunun gelişimine katkı sağlaması ve gençlerin zihinsel gelişimlerine destek olması açısından büyük takdir topladı. Turnuvaya katılan sporcular ve aileleri, böylesine kapsamlı bir organizasyonun hayata geçirilmesinden dolayı Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu ile Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu'na teşekkür etti.

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "İlkini gerçekleştirdiğimiz Siirt TSO Satranç Turnuvası'nın gördüğü yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Gençlerimizin ve çocuklarımızın satranç sporuna olan ilgisini artırmak amacıyla düzenlediğimiz bu turnuvayı her yıl geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, ailelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesi hedefleniyor. - SİİRT