Siirt 3. Piyade Tugay Komutanlığında askeri mühimmat imhası amacıyla kontrollü patlatma işlemi gerçekleştirilecek.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çarşamba günü saat 16.00-17.00 arasında, 3. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Kışlasında güvenlik tedbirleri altında askeri mühimmat imhası amacıyla kontrollü patlatma işlemi gerçekleştirilecektir" denildi. - SİİRT
Son Dakika › Yerel › Siirt Valiliğinden kontrollü mühimmat patlatma duyurusu - Son Dakika
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