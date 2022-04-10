Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, millet bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, millet bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

10.04.2022 22:39
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, millet bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya geldi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla tek tek selamlaşarak, bir süre sohbet etti. Vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek, selfie fotoğraf çekti.

Samimi yaklaşımlarından dolayı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Hacıbektaşoğlu, Millet Bahçesi, yeşil alan ve sosyal donatılarıyla kentin güzelliğine güzellik kattığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirtli hemşerilerimiz burada huzur ve güven içinde keyifli rahat ve temiz bir ortamda zaman geçiriyorlar. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın refah ve yaşam standartlarını daha da yükseltmektir" dedi. - SİİRT

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, millet bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, millet bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Şirvan ilçesinde incelemelerde bulundu

Osman Hacıbektaşoğlu, selfie, Siirt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, millet bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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