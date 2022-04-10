Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, millet bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla tek tek selamlaşarak, bir süre sohbet etti. Vatandaşların sorun, talep ve beklentilerini dinleyen Vali Hacıbektaşoğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek, selfie fotoğraf çekti.

Samimi yaklaşımlarından dolayı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Vali Hacıbektaşoğlu, Millet Bahçesi, yeşil alan ve sosyal donatılarıyla kentin güzelliğine güzellik kattığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirtli hemşerilerimiz burada huzur ve güven içinde keyifli rahat ve temiz bir ortamda zaman geçiriyorlar. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın refah ve yaşam standartlarını daha da yükseltmektir" dedi. - SİİRT