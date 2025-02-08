Siirt Valisi Kızılkaya, Basın Mensuplarıyla Buluştu ve Çalışmaları Tanıttı

Yerel

Siirt Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kızlar Tepesi Parkında düzenlenen programda, Vali Kızılkaya Siirt'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıp basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vali Kızılkaya, "Görev süremiz boyunca hukuka bağlılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alarak, tüm hemşehrilerimize ayrım gözetmeksizin en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Huzur ve kardeşliğin şehri Siirt'in, kadirşinas hemşehrileri ile el ele, gönül gönüle, hep birlikte Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda hak ettiği noktaya taşıyacağız" dedi. - SİİRT