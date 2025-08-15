Siirt Valisi Kızılkaya, Ulus Mahallesi\'nde Mahalle Buluşmaları Programını Gerçekleştirdi

? Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, "Mahalle Buluşmaları" programının 17'ncisinde Ulus Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Programda vatandaşların talep ve önerileri tek tek dinlenerek, kent genelinde yürütülen belediye hizmetleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları, kentsel dönüşüm, doğalgaz yatırımları, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ile planlanan projeler ve yatırımlar hakkında bilgiler verildi. Mahalle Buluşmaları'nın hemşehrilerle doğrudan iletişim kurma, ihtiyaçları yerinde tespit etme ve şehre değer katacak çalışmaları ortak akılla hayata geçirme açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Program kapsamında ayrıca mahallede konuşlandırılan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Mobil Mamografi Aracı ile vatandaşların sağlık taramaları yapılarak, sağlık ekipleri tarafından bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Misafirperverlikleri ve katkılarından dolayı Ulus Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Vali Kızılkaya, "Birlikte daha güzel bir Siirt için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri de katıldı.