Sıla Yeniçeri'nin İstismarıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sıla Yeniçeri'nin İstismarıyla İlgili Açıklama

Sıla Yeniçeri\'nin İstismarıyla İlgili Açıklama

Malkara'da istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla'nın ölümü sonrası dört kişi tutuklandı.

12.11.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili Tekirdağ Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı.

Tekirdağ Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "08.09.2024 tarihinde Sıla Yeniçeri 'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili; mülhakatımız Malkara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A çocuğun cinsel istismarı suçundan; anne B.Y ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçundan tutuklanmıştır. Şüpheli B.Y 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklu olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Anne'nin birlikte yaşadığı S.Ö ile suça sürüklenenler babası olan K.A da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır" denildi.

Başka bir dosyadan tutuklandı

Açıklamanın devamında, "Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A'nın 08.10.2024 tarihinde; S.Ö'nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir. Şüpheli S.Ö'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren; şüpheli B.Y'nin 10.09.2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A'nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Kamuoyunda Sıla Yeniçeri'nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Malkara, Güncel, Yerel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıla Yeniçeri'nin İstismarıyla İlgili Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
20:20 Kızılcık Şerbeti’ne Nilay’ın annesi dahil oluyor Kızılcık Şerbeti'ne Nilay'ın annesi dahil oluyor
20:19 Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklandı
20:17 Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
20:00 Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can’a ateş püskürdü Başından vurulan Mutlu Kaya Sibel Can'a ateş püskürdü
19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 15:11:06. #1.11#
SON DAKİKA: Sıla Yeniçeri'nin İstismarıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.