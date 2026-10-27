Şile Belediyesi yolsuzluk davasında 41 sanık dinlendi, duruşma 28 Ekim'e ertelendi

Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada 4'üncü gününde 41 sanık dinlenildi. Duruşma 28 Ekim'de görülmeye devam edecek.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2025'te gözaltına alınan ve tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile bazı şüpheliler hakkında işlem yapılırken, suç örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda HTS kayıtları ve MASAK raporlarındaki hesap hareketleri incelendi. Bu kapsamda 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Soruşturmanın üçüncü dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026'da gerçekleştirildi. Hazırlanan iddianamede, Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, örgüt elebaşısı olduğu belirtilen Kabadayı'nın gerçekleştirilen eylemler nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü gününde devam eden duruşma yoğunluk sebebiyle konferans salonunda gerçekleşti. Duruşmaya, tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Salonda taraf avukatları ile sanık yakınları da katıldı.

"Hesaplarımı Haluk Bey kullanıyordu"

Berkant Acil'in asistanı tutuklu sanık Yeliz Kaya, "Suçlamaları kabul etmiyorum, festival süreciyle ilgili bilgim ve dahlim olmadı. Benim hesaplarımı Haluk Bey kullanıyordu 2023 Eylül'den itibaren. Bunun sebebini soracak olursanız, kendi hesaplarında bloke olması, mobil bankacılık kullanmayı bilmemesi, buna ayıracak zamanı olmaması. Para geldiğinde bana mesaj atıyordu gelen her paranın kaynağını bilmiyorum. Onun talimatlarıyla geldiğinde ben ona bilgi veriyordum. Hep Haluk Beyle çalıştım, maaşımı ondan alıyordum.

Benim şahsımın hiç olmadı. Abi kardeş kendi aralarında para transferleri yapıyorlar" dedi.

"Sizin hesabınıza gönderilen paraların sebebi Haluk Bey'in hesabınızı kullanması mı?" sorusuna Kaya, "Kesinlikle öyle" cevabını verdi.

"İbanıma paralar, geldi gitti"

Kaya, "Hesabının başkası tarafından kullanılması halinde bankaya bildirim yükümlülüğü var, niye bildirimde bulunmadınız?" sorusuna karşılık, "Bir bankada bu bildirim var. İlk hesap açıldığında orada Haluk Bey ile benim imzam var. Ben maaşlı sigortalı bir çalışanım, evet benim ibanıma paralar, geldi gitti. Asistandım, 4 ay önce 200 bin lira maaş alıyordum. Şu an işsizim. Ben sadece hesap hareketlerini değil, bütün görüşmeleri, iletişimi, eksikleri, Haluk Beyle ilgili her şeyle ilgileniyordum" şeklinde konuştu.

"Berkant Bey, K.A. firması veya ailesiyle Haluk Bey arasında sizin hesabınız üzerinden 96 milyon 300 bin liralık bir para transfer trafiği olmuş" sorusu üzerine Yeliz Kaya, "Bu aynı paranın gelip geri gitmesi aslında. 1,5 milyon dolar bir gün kaldı zaten hesabımda. O zamanın kuruyla 51 milyon lira yapıyormuş. 2 milyon borç istiyor kardeşinden mesela Haluk Bey, o yolluyor. Bir hafta sonra biz o parayı geri yolluyoruz. Hesap hareketleri incelendiğinde aynı paranın gelip gittiği ve onun da tutarları yükselttiğini fark edersiniz" dedi.

"Haluk Levent'in çok borcu vardı"

"Haluk Levent'in borcu var mıydı?" sorusu üzerine Kaya, "Çok borcu vardı, alacaklılar sürekli beni arıyorlardı. Bu durumun stresli olduğunu çok yorulduğumu söyledim. Biraz daha kalıp işleri toparlama karar verdik" şeklinde konuştu.

Mahkeme, diğer sanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 28 Ekim Çarşamba gününe erteledi.