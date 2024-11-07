Şile'de 5 Kaçak Yapı Kaldırıldı

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(İSTANBUL)- Su havzalarındaki kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini sürdüren İSKİ, son olarak Şile Kabakoz havzasındaki 5 kaçak yapıyı kaldırdı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İSKİ, 2560 sayılı "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"a göre Şile ilçesinin Osmanköy ve Yazımanayır Mahalleleri'nde yer alan 12 kaçak yapının kaldırılmasını, yapı sahiplerinden tebligat yoluyla talep etti. Tebligat sonrasında 7 yapı sahipleri tarafından kaldırıldı. Verilen süre içerisinde kaldırılmayan 5 kaçak yapı, İSKİ ekipleri tarafından yıkıldı.

Son 5 yılda 1171 kaçak yapı kaldırıldı

Açıklamaya göre, İSKİ, son 5 yıl içinde Avrupa Yakası'nda 771, Anadolu Yakası'nda 400 olmak üzere toplam 1171 kaçak yapıyı kaldırarak su havzalarının korunmasına katkı sağladı. Kaçak yapıların yıkımı ile su kaynaklarını koruma çalışmaları devam ediyor. Su havzalarındaki yapılaşmaya kapalı olan alanlar, su kaynağına olan mesafesine göre sınıflandırılıyor. Su kaynağına 300 metre mesafe kadar yakında bulunan alanlar "mutlak", 300 – 1000 metre arası "kısa mesafe" olarak sınıflandırılıyor. Bu alanlarda inşa edilen yapılar, su kaynaklarını koruma amacıyla öncelik sırasına göre yıkılıyor.