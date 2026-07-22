Şile'de 43 öğrencinin İBB'nin dağıttığı kumanyadan zehirlendiği iddiasıyla 4 şüpheliye 10 yıla kadar hapis talebi

Şile'de 43 öğrencinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan kumanyayı yedikten sonra zehirlendiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. 4 şüpheli hakkında "zincirleme şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan 10 yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

25 Aralık 2024 tarihinde Şile 75. Yıl Ortaokulu önünde İBB'ye bağlı bir araçtan çocuklara sandviç, kek, süt, elma ve su içeren kumanyalar dağıtıldı. Kumanyaları yiyen 51 öğrenci zehirlenerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin, Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, olay günü Şile'deki 75. Yıl Ortaokulu girişinde sabah ders saati başlangıcından önce İBB yetkililerince kahvaltılık olarak dağıtılan, süt, kek, elma ve sandviç bulunan paketi tüketen öğrencilerin bir kısmının bulantı ve kusma şikayetiyle Şile Devlet Hastanesine kaldırıldıkları aktarıldı. İddianamede, numunelerde yapılan inceleme sonucu ürünlerin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğunun tespit edildiği ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda ise Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün raporlarında aranan mikrobiyolojik içeriklerin tespit edilmemiş olduğu belirtildi.

Dağıtılan kumanyaların, hayati tehlike oluşturmayacak şekilde mağdurların sağlığını bozduğu belirtilerek, şüphelilerden E.Ö'nün söz konusu gıda firmasının sahibi olduğu, Ö.U'nun da İBB Sosyal Hizmetler kadrosunda görevli olduğu ve olay günü sahada dağıtımın kontrolünü yaptığı, şüpheliler F.Ç. ile H.K'nin ise dağıtılan kumanyaları firmadan alarak ilçeye getiren kişiler olduğu belirtildi.

İddianamede, tüm şüphelilerin "Zincirleme şekilde bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan 1 yıl 8'er aydan 10 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. - İSTANBUL