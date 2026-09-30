Silifke Orman İşletme Müdürlüğü orman suçlarıyla mücadele için yol kontrolü yaptı - Son Dakika
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Silifke Orman İşletme Müdürlüğü orman suçlarıyla mücadele için yol kontrolü yaptı

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Silifke Orman İşletme Müdürlüğü orman suçlarıyla mücadele için yol kontrolü yaptı
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü, orman suçlarıyla mücadele için farklı noktalarda yol kontrolü yaptı. Kontrollerde orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye ve mesaha denetimleri yapıldı; şüpheli araçlarda usulsüzlük bulunmadı.

Mersin'de orman suçlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla farklı noktalarda yol kontrolü gerçekleştirildi. Uygulamalarda orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolleri yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğünce, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması, orman suçlarıyla mücadelede etkinliğin artırılması ve usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla farklı kontrol noktalarında önleme aramaları gerçekleştirildi.

Yapılan yol kontrol uygulamalarında, orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolleri gerçekleştirildi. Diğer şüpheli araçlarda yapılan önleme aramalarında ise herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

Ormanların korunması ve orman suçlarıyla etkin mücadele kapsamında, farklı noktalarda gerçekleştirilen önleme aramaları ve kontrol uygulamaları rutin olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Silifke Orman İşletme Müdürlüğü orman suçlarıyla mücadele için yol kontrolü yaptı - Son Dakika
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