Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Büyükkılıçlı\'da Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi, sohbet etti.

Başkan Balcıoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Büyükkılıçlı'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaret sırasında vatandaşların talep ve önerileri dinlendi, samimi sohbetler gerçekleştirildi. Büyükkılıçlı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, ilçenin her köşesinde olduğu gibi burada da birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Vatandaşlarla omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Balcıoğlu, "Sıcak karşılamaları, güler yüzleri ve ilgileri için Büyükkılıçlı'daki vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Silivri'mizin her mahallesinde vatandaşlarımızla gönül gönüle olmaya, ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL