Silivri Belediye Başkanı Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye personelleriyle bayramlaştı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle belediye personeli ile tek tek bayramlaştı. Personellerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Başkan Balcıoğlu, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara erişmeyi diledi.

Bu Kurban Bayramı'nda da hizmetlerin aksamadan devam edeceğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, bayram nedeniyle Silivri'de yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekti. Belediye ekipleri ile durmak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, "Silivri'ye hizmet yolunda yorulmak bilmeden çalıştığımız mesai arkadaşlarım nezdinde şimdiden tüm Silivri'mize mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Huzurlu, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL