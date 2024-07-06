Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Yangınlar Hakkında Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Yangınlar Hakkında Uyarıda Bulundu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Semizkumlar Mahallesi'ndeki yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Yangınların artması nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

06.07.2024 22:48  Güncelleme: 22:49
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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Semizkumlar Mahallesi'ndeki yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Son zamanlarda artan yangın olayları hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Balcıoğlu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Silivri'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte günübirlik ziyaretlerin artması ve anız yangınlarının çoğalması nedeniyle yerleşim yerleri ve ormanlık alanlarda yangın riski artıyor. Silivri'nin Değirmenköy Bölgesi'nde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 100 dönüm alan yandı. Beyciler Mahallesi'nde yaklaşık 600 dönüm biçilmiş tarla alanı kül oldu. Semizkumlar Mahallesi'nde ise 215 dönüm arazi anız yangını sonucu zarar gördü. Tüm yangınlar, ekiplerin yoğun çabaları sonucu  kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlara, yangın söndürme helikopterleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma (SAK) Ekipleri ve Silivri Belediyesi tankerleri vatandaşlarla birlikte müdahale etti. Hızlı ve etkin müdahale sayesinde yangınlar kontrol altına alınarak büyük bir felaketin önüne geçildi.

Başkan Balcıoğlu'ndan uyarılar

Semizkumlar Mahallesi'nde yangının çıktığı bölgede açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Son zamanlarda bölgemizde anız yangınları artış göstermiştir. Çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza defalarca dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmamıza rağmen, küçük bir ateşin ne kadar büyük bir tehlikeye yol açabileceği bir kez daha gözler önüne serildi" dedi.

Başkan Balcıoğlu, yangına müdahale eden ekiplerin hızlı ve etkili çalışmaları sayesinde yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Şükürler olsun ki, AFAD ekiplerimiz, itfaiyemiz, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma (SAK) ekiplerimiz ve büyükşehir belediyemizin ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek, vatandaşlarımızın da yardımıyla yangını kontrol altına almayı başardılar. Yangının yan taraflardaki yaşam alanlarına sıçraması büyük bir felakete yol açabilirdi, ancak şu an itibarıyla durum kontrol altında" diye konuştu.

Dikkatli ve sorumlu olma çağrısı

Başkan Balcıoğlu, vatandaşlara ve çiftçilere bir kez daha dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, "Lütfen, yangına sebebiyet verebilecek herhangi bir cismi, ateşi veya sigarayı atmayınız. Herkesin bu tür tehlikelerin farkında olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır. Kendimizi bu tür olayların içinde bulmamak için daha dikkatli olmalıyız" dedi.

Son olarak, yangın alanında yaptığı incelemeler sonucunda, Silivri'deki tüm vatandaşlara ve çiftçilere seslenen Balcıoğlu, "Hep birlikte dikkatli ve sorumlu davranarak bu tür üzücü olayları önleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Yangınlar Hakkında Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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