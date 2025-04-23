Silivri Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretine W başladı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe genelindeki esnaf ve sanatkarlarla ilişkileri güçlendirmek amacıyla yürüttüğü ziyaretler kapsamında, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, ziyarette Oda Başkanı Nuray Koçer, yönetim kurulu üyeleri ve oda çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette, Silivri'deki esnafın karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve ilçedeki ticari yaşamın gelişimi üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Esnafın beklentilerini dinleyen Balcıoğlu, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını vurguladı. - İSTANBUL