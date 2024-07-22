Silivri Belediye Başkanı, Kadınlar Plajı\'nın kaldırılmasını eleştirdi

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa'da Cumhur İttifakı yönetimi döneminde açılan Kadınlar Plajı'nın, CHP döneminde Anayasa'ya aykırı olduğu için kaldırılması üzerine İstanbul Valiliği'nin plajın yeniden açılması yönündeki kararını eleştirdi.

Başkan Balcıoğlu, Silivri-Selimpaşa'da Cumhur İttifakı yönetimi döneminde açılan Kadınlar Plajı'nın, CHP döneminde Anayasa'ya aykırı olduğu için kaldırılması üzerine İstanbul Valiliği'nin plajın yeniden açılması yönündeki kararına tepki gösterdi. Balcıoğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama, şöyle:

"Selimpaşa Mahallemizde bir önceki yönetimin tasarrufunda Kadınlar Plajı oluşturulmuştur. Görevi devraldığımız tarihten itibaren ilgili müdürlüklerimize defaten gelen vatandaş şikayetleri ve İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden gelen yazılarda söz konusu plajın yasa ve mevzuatlara aykırı olduğu bu nedenle ivedilikle faaliyetin durdurulması ve kaldırılması akabinde de İl Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi istenmiştir. İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yazıları ve vatandaş dilekçelerine istinaden Belediyemiz teknik ve idari personelince yapılan incelemelerde bahse konu Kadınlar Plajı'nın 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu tespit edilmiştir. Buna binaen 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 5. ve 6. maddeleri gereği Kadınlar Plajı'mızın etrafında bulunan duvar çit parmaklık tel örgü ve 3194 sayılı imar kanununa aykırı olan yapılara ilişkin işlemler tesis dilerek kaldırılması sağlanmış olup İstanbul Valiliği'nin emri yerine getirilmiştir.

Tüm bu yaşananlar sonucunda Silivri Belediye Başkanlığı olarak yasa ve mevzuatların uygulanması yerine getirilmiş ise de yaşanan süreçte siyasi bir polemik oluşturularak sanki yasal olan yapılanların yıkıldığı, vatandaşların mağdur edildiği gibi bir algı kamu oyunda oluşturulmaya çalışılmıştır. Bütün bu süreç içerisinde gerek Silivri Belediye Meclisi'nde gerekse de İBB Meclisi'nde söz konusu Kadınlar Plajı ile ilgili gerekli yasal izinlerin ve mevzuatların devletimiz tarafından değiştirilmesi halinde aynı plajın daha iyi koşullarda yapılacağını da defaten beyan etmiş bulunmaktayım. Ancak son günlerde yerel haber kaynakları ve sosyal medyada çıkan haberlerde; söz konusu plajın İstanbul Valiliği tarafından yeniden yapılacağı gündemde yer bulmuştur.

İstanbul Valiliği'nin ısrarla ve defaten tarafımızca kaldırılmasını talep ettiği netice itibarıyla kaldırılan bu plajın yasa ve mevzuatlara aykırı ise yeniden nasıl yapılacağı, hangi kanun ve yönetmelikler gereği yerine getirileceği, böyle bir kanun ve mevzuata dayandırılabilecekse neden ısrarla plajın kaldırılmasının talep edildiği anlaşılmaz bir hal almıştır. Bu kapsamda; plajın yapımında ve kaldırılmasında kamuya ait kaynakların gereksiz yere kullanıldığı gibi özellikle de devletimizin tasarruf tedbirlerini alınmasını istediği bu zamanda devletin bir kurumu tarafından yapılmış olan yerin yıkımını sağlayarak yine başka bir devlet kurumu tarafından yapılmasının ne vicdani olarak ne de kamuoyu olarak bir izahatı yoktur. Netice itibarıyla bir taraftan devlet eliyle var olan bir yerin yıkımını sağlamak diğer yandan ise de hiç bir şey olmamış gibi yıkılanın yerine sadece siyasi bir algı oluşturmak için yine devlet eliyle yenisini yapmak kimseye bir şey kazandırılmayacağı gibi aksine kamu vicdanını yaralamaktadır. Bir kez daha buradan tekrarlıyorum: Bizlere yetki ve sorumluluk verildiği takdirde Silivri Belediye Başkanlığı olarak siyasi bir amaç gözetmeksizin Belediyemizin imkanlarıyla daha iyisini yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim."