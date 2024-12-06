Silivri Belediye Başkanı'ndan Çınar Güzel İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
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Silivri Belediye Başkanı'ndan Çınar Güzel İçin Destek Çağrısı

Silivri Belediye Başkanı\'ndan Çınar Güzel İçin Destek Çağrısı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Çınar Güzel için destek çağrısında bulundu. Başkan, Çınar için yapılacak yardım kampanyasına katılım ve duyarlılık beklediğini ifade etti.

06.12.2024 15:43  Güncelleme: 15:44
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, aralık ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşiminde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden Çınar Güzel için destek çağrısında bulundu.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, aralık ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşiminde DMD hastalığıyla mücadele eden Çınar Güzel için destek çağrısı yaptı. Başkan Balcıoğlu, DMD hastası Berat için gerçekleştirilen yardım kampanyasına halkın ve belediye meclisinin gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek, Çınar için de benzer bir dayanışma çağrısında bulundu. Çınar Güzel'in ailesinin tüm yasal izinleri alarak yardım kampanyası başlattığını belirten Başkan Balcıoğlu, "Çınar yavrumuz ne yazık ki DMD kas hastalığından muzdarip ve tedavi görmekte. Bizler, Silivri Belediyesi olarak gücümüz yettiğince destek olacağız. Sizlerden de yavrumuz için aynı duyarlılığı bekliyoruz" dedi.

Huzur hakları Çınar Güzel'e bağışlandı

Başkan Balcıoğlu, her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizden yardım isteyen, destek isteyen herkese hem gönlümüzü hem de imkanlarımızı açmaya her zaman hazırız. Bu çağrımızı bir kez daha tüm Silivri halkının huzurunda yapıyorum" diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın da, Çınar Güzel'e acil şifalar dileyerek, meclis huzur haklarının bağışlanmasını önerdi. Başkan Bora Balcıoğlu, bu öneriyi desteklediğini belirterek, Silivri Belediye Meclis üyeleri olarak ilk desteği verdiklerini belirtti.

Meclis toplantısının ardından DMD hastası Çınar Güzel'i makamında ağırlayan Başkan Balcıoğlu, Güzel ve diğer kas hastalıklarıyla mücadele eden tüm çocukların yanında olduklarını kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediye Başkanı'ndan Çınar Güzel İçin Destek Çağrısı - Son Dakika

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