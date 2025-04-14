Silivri Belediyesi Çiftçilere Ayçiçek Tohumu Desteği Sağladı

Silivri Belediyesi, Değirmenköy Mahallesi'nde çiftçilere yağlık ayçiçek tohumu desteği sağladı. Tarımsal üretimi teşvik eden bu destekle, çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçede tarımı güçlendirmek ve çiftçileri desteklemek amacıyla projelerini sürdürüyor. Değirmenköy Mahallesi'nde çiftçilere yağlık ayçiçek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Tohum dağıtım programında konuşan Başkan Bora Balcıoğlu, üreticilere verdikleri desteğin kararlılıkla süreceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi bu sene de hem ilçe belediyesi olarak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu toprakların bereketini biliyorum; çiftçimizi, emeğiyle geçinen vatandaşlarımızı desteklemek zorunda olduğumuzu da biliyorum. Geçtiğimiz dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev aldım ve Ekrem Başkanımızla birlikte çiftçimizin yanında olduk. Şimdi de aynı anlayışla hareket ediyoruz. "

Silivri'deki üreticilerin gözlerindeki umudu gördüğünü belirten Balcıoğlu, "Toprağımıza sahip çıkmamız gerektiğini biliyorum ve sizlerin bu umudunu Ekrem Başkanım da burada, Silivri'de görüyor ve hissediyor. Kendisiyle geçtiğimiz hafta görüştüm, sizlere çok selamı var. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Silivri Belediyemizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak çiftçimizin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Başkan Balcıoğlu, konuşmasının sonunda tüm üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, "Soframıza gelen her lokmanın, her ürünün arkasında sizlerin emeği var. Bu emeği ve alın terini sonuna kadar koruyacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL