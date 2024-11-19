Silivri Belediyesi Kaçak Yapılarla Mücadelede İlerliyor

Yerel

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılarla mücadele kapsamında Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki 5 yapının yıkımını gerçekleştirdi, 6 kaçak yapının yıkımı için ise hazırlık yapılıyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kaçak yapılaşmanın mevzuata aykırı olmakla birlikte çevre ve tarımsal üretime de ciddi zararlar verdiğini belirterek, "Bu bereketli toprakları betona kurban etmeyeceğiz" dedi.

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle maliye ve tarım arazilerinde izinsiz şekilde inşa edilen yapılar belediye ekiplerince denetleniyor. Son denetimlerde, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde ruhsatsız ve izinsiz şekilde inşa edilen 5 yapı ekipler tarafından yıkıldı. Silivri Belediyesi ekipleri, bölgede mevzuata aykırı olduğu belirlenen 6 kaçak yapının daha yıkımı için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Silivri'nin tarım toprakları sadece bizim değil, tüm İstanbul'un ortak geleceği"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kaçak yapılaşmanın yalnızca mevzuata aykırı olmadığını, aynı zamanda çevre ve tarımsal üretime ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Balcıoğlu, "Bu bereketli toprakları betona kurban etmeyeceğiz. Silivri'nin tarım toprakları sadece bizim değil, tüm İstanbul'un ortak geleceği. Bu geleceği korumak için kararlıyız. Kaçak yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu toprakların hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.