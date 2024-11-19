Silivri Belediyesi Kaçak Yapılarla Mücadelede İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Silivri Belediyesi Kaçak Yapılarla Mücadelede İlerliyor

Silivri Belediyesi Kaçak Yapılarla Mücadelede İlerliyor

Silivri Belediyesi, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde 5 kaçak yapıyı yıkarak kaçak yapılaşmaya karşı önemli bir adım attı. Başkan Bora Balcıoğlu, tarım topraklarının korunması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

19.11.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılarla mücadele kapsamında Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki 5 yapının yıkımını gerçekleştirdi, 6 kaçak yapının yıkımı için ise hazırlık yapılıyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kaçak yapılaşmanın mevzuata aykırı olmakla birlikte çevre ve tarımsal üretime de ciddi zararlar verdiğini belirterek, "Bu bereketli toprakları betona kurban etmeyeceğiz" dedi.

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle maliye ve tarım arazilerinde izinsiz şekilde inşa edilen yapılar belediye ekiplerince denetleniyor. Son denetimlerde, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde ruhsatsız ve izinsiz şekilde inşa edilen 5 yapı ekipler tarafından yıkıldı. Silivri Belediyesi ekipleri, bölgede mevzuata aykırı olduğu belirlenen 6 kaçak yapının daha yıkımı için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Silivri'nin tarım toprakları sadece bizim değil, tüm İstanbul'un ortak geleceği"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kaçak yapılaşmanın yalnızca mevzuata aykırı olmadığını, aynı zamanda çevre ve tarımsal üretime ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Balcıoğlu, "Bu bereketli toprakları betona kurban etmeyeceğiz. Silivri'nin tarım toprakları sadece bizim değil, tüm İstanbul'un ortak geleceği. Bu geleceği korumak için kararlıyız. Kaçak yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu toprakların hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Silivri Belediyesi, Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Politika, Silivri, Çevre, Hukuk, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi Kaçak Yapılarla Mücadelede İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:52:51. #1.13#
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi Kaçak Yapılarla Mücadelede İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.