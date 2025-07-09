Silivri Belediyesi\'nden Çocuklar İçin Yaz Atölyeleri

Silivri Belediyesi, çocukların yaz tatilini eğlenerek geçirmeleri için etkinler düzenledi.

Silivri Belediyesi, bu yaz da yaz tatilinde çocukları unutmadı. Bu çerçevede, Danamandıra ve Büyüksinekli Mahallelerinde gerçekleştirilen yaz atölyeleriyle çocuklar keyifli zaman geçirdi. Resimden spora, danstan dramaya birbirinden renkli atölye çalışmalarla çocuklar hem sosyalleşiyor hem de hayal güçlerini geliştirerek yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor. - İSTANBUL