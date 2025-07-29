Silivri Belediyesi Yaz Aylarında Yangın Riski İçin Önlemler Aldı

Silivri Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riski nedeniyle sahil ve ormanlık alanlarda izinsiz kurulan çadır, mangal ve semaverlere müdahale etti.

Silivri'nin Gümüşyaka, Selimpaşa, Çanta ve Kumluk Mevkii'nde, izinsiz olarak kurulan çadır, mangal ve semaverler, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli şekilde kaldırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ve Belediye emir ve yasakları uyarınca sahil, park ve ormanlık alanlarda izinsiz çadır kurulumu ile mangal ve semaver yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Orman yangınlarının en büyük nedenlerinden biri kontrolsüz ateş kullanımıdır. Bu nedenle izinsiz çadır kuran ve ateş yakan kişilere cezai işlem uygulanmaktadır. Doğamızı korumak adına tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Silivri Belediyesi, denetimlerin yaz dönemi boyunca sahiller, parklar ve ilçe genelinde kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi. - İSTANBUL