Silivri\'de Afet Eğitim Parkuru Kuruluyor

Silivri Belediyesi tarafından vatandaşlara afet farkındalığı ve hazırlık bilinci kazandırılması amacıyla Afet Koordinasyon Merkezi'nin karşısında Afet Eğitim Parkuru yapılmaya başlandı.

Silivri Belediyesi, afetlere karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla önemli bir projeye daha imza attı. Afet Koordinasyon Merkezi'nin tam karşısında yapımına başlanan Afet Eğitim Parkuru'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, alandaki çalışmaları yerinde inceledi. "Afetlere hazırlık, eğitimle başlar" anlayışıyla hayata geçirilen parkur, Silivri'de her yaştan vatandaşa yönelik uygulamalı afet eğitimi sunacak. Özellikle çocuklar ve gençlerin afet anında doğru davranış biçimlerini öğrenmesini hedefleyen parkurda; deprem, yangın, sel ve ilk yardım gibi çeşitli senaryoların birebir deneyimlenebileceği alanlar yer alacak. - İSTANBUL