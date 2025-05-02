Silivri'de Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Silivri'de Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi Açıldı

Silivri Belediyesi tarafından Ortaköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Merkez, gençlere eğitim ve kültürel destek sunacak.

02.05.2025 09:09
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Silivri Belediyesi tarafından Ortaköy Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi, bugün düzenlenen törenle açılacak.

Silivri Belediyesi, eğitime verdiği değerle ilçedeki etüt merkezi ve kütüphaneleri artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Ortaköy Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi'nin açılış töreni, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ev sahipliğinde bugün gerçekleştirilecek. Ortaköy Mahallesi Harun Çorbacıoğlu Sokak'ta Sağlık Ocağı'nın yanında yer alan merkez; gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve verimli vakit geçirebileceği modern bir ortam sunacak. Başkan Bora Balcıoğlu merkezle ilgili, "Eğitime, gençlerimize ve geleceğimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ortaköy Mahallemize kazandırdığımız bu kütüphane ve etüt merkeziyle, çocuklarımızın ve gençlerimizin hem akademik başarılarına katkı sunacak hem de onları kültürel anlamda destekleyecek bir alan oluşturduk. Silivri'mizin her köşesinde eğitim adına atacağımız emin adımlarla daha aydınlık bir geleceğe birlikte yürüyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi Açıldı - Son Dakika

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