Silivri'de ceviz büyüklüğündeki dolu yolları beyaza bürürken sürücü aracını örttüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri Akören Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yolları beyaza bürüdü. Bir sürücünün aracını önlem amacıyla örttüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Silivri'de etkili olan dolu yağışıyla birlikte yollar beyaza büründü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akören Mahallesi'nde, akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yolları beyaza bürüdü. Dolunun etkili olduğu ana ilişkin görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir sürücünün önlem amacıyla aracının üzerini örttüğü anlar da yer aldı.
Kaynak: İHA
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