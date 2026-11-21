Silivri'de etkili olan dolu yağışıyla birlikte yollar beyaza büründü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akören Mahallesi'nde, akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yolları beyaza bürüdü. Dolunun etkili olduğu ana ilişkin görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir sürücünün önlem amacıyla aracının üzerini örttüğü anlar da yer aldı.