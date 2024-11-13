Silivri'de Çocuklar Ara Tatilde Eğitici Etkinliklerle Buluştu - Son Dakika
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Silivri'de Çocuklar Ara Tatilde Eğitici Etkinliklerle Buluştu

Silivri\'de Çocuklar Ara Tatilde Eğitici Etkinliklerle Buluştu

Silivri Belediyesi, ara tatilde çocukların verimli zaman geçirmesi amacıyla ücretsiz sanat atölyeleri düzenledi. 6 yaş ve üzeri 45 çocuğun katıldığı etkinliklerde, serbest kesme ve yapıştırma uygulamaları ile motor becerileri geliştirildi.

13.11.2024 15:53  Güncelleme: 15:56
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Silivri'de çocukların ara tatili eğitici ve öğretici etkinliklerle, verimli geçirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Salonu'nda ücretsiz Atölye Sanat Etkinlikleri düzenledi. Çocukların ara tatilde keyifli vakit geçirip, sosyalleşmesi adına düzenlenen etkinliklere, 6 yaş ve üzeri 45 çocuk katıldı. Etkinlikte, çocuklar serbestçe kesme ve yapıştırma uygulamaları yaptı. Çocukların hayal gücünü kullanıp, motor becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan etkinliklerde renkli çalışmalar ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de Çocuklar Ara Tatilde Eğitici Etkinliklerle Buluştu - Son Dakika

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