Silivri'de Çocuklar İçin Maske Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika
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Silivri'de Çocuklar İçin Maske Atölyesi Düzenlendi

Silivri\'de Çocuklar İçin Maske Atölyesi Düzenlendi

Silivri Belediyesi, Sanatçı Emine Toprak ile birlikte 'Maske Atölyesi' etkinliği düzenleyerek çocukların yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerini sağladı. 6 yaş ve üzeri 60 çocuğun katıldığı atölyede, çocuklar kendi tasarladıkları maskeleri boyadılar.

12.11.2024 15:10  Güncelleme: 15:13
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Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çocukların ara tatil dönemini öğretici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirmesi amacıyla Sanatçı Emine Toprak ile birlikte "Maske Atölyesi" etkinliği düzenledi.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sanatçı Emine Toprak ile birlikte Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda "Maske Atölyesi" etkinliği düzenledi. 6 yaş ve üzeri toplam 60 çocuğun katıldığı etkinlikte, çocuklar hayal güçlerini kullanarak kendi tasarladıkları maskeleri boyama fırsatı buldu. Renkli ve eğlenceli geçen atölyede, çocuklar el becerilerini de geliştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de Çocuklar İçin Maske Atölyesi Düzenlendi - Son Dakika

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