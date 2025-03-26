Silivri'de İftar Sofrası Birlik ve Beraberliği Pekiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Silivri'de İftar Sofrası Birlik ve Beraberliği Pekiştirdi

Silivri\'de İftar Sofrası Birlik ve Beraberliği Pekiştirdi

Silivri Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini paylaştı. Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi ve mahalle muhtarı Sadiye Yönet'in katıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

26.03.2025 10:36  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde Ramazan ayının bereketini mahalle sakinleriyle paylaşarak, iftar sofrasında birlik ve beraberliği pekiştirdi.

Silivri Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi ve Fatih Mahallesi Muhtarı Sadiye Yönet katıldı.

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, iftar programında yaptığı konuşmada, "Mimar Sinan Mahallesi sakinlerimiz, bugün burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başkanımızın selamlarını da sizlere iletmek isterim. Yaklaşan Kadir Gecemizi, mübarek Kandil Gecemizi ve Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Alçi, dayanışmanın artmasını dilediğini belirterek bu tür organizasyonların artacağını dile getirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı, Sadiye Yönet iftar sofrasında yaptığı konuşmasında, "Bugün İBB'deki toplantısı nedeniyle aramızda olamasa da, bizleri bir araya getiren, her zaman birlik ve beraberlik anlayışıyla bizleri destekleyen, mahallemize hizmet eden Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir sefere yine hep birlikte olacağız.

Bu güzel iftar sofrası için Sayın Başkanımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Afiyet olsun, hayırlı Ramazanlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Silivri Belediyesi, Yerel Haberler, Mimar Sinan, Belediye, Sağlık, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri'de İftar Sofrası Birlik ve Beraberliği Pekiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:40:32. #7.13#
SON DAKİKA: Silivri'de İftar Sofrası Birlik ve Beraberliği Pekiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement