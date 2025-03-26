Silivri\'de İftar Sofrası Birlik ve Beraberliği Pekiştirdi

Silivri Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi'nde Ramazan ayının bereketini mahalle sakinleriyle paylaşarak, iftar sofrasında birlik ve beraberliği pekiştirdi.

Silivri Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi ve Fatih Mahallesi Muhtarı Sadiye Yönet katıldı.

Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, iftar programında yaptığı konuşmada, "Mimar Sinan Mahallesi sakinlerimiz, bugün burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başkanımızın selamlarını da sizlere iletmek isterim. Yaklaşan Kadir Gecemizi, mübarek Kandil Gecemizi ve Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

Başkan Yardımcısı Alçi, dayanışmanın artmasını dilediğini belirterek bu tür organizasyonların artacağını dile getirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı, Sadiye Yönet iftar sofrasında yaptığı konuşmasında, "Bugün İBB'deki toplantısı nedeniyle aramızda olamasa da, bizleri bir araya getiren, her zaman birlik ve beraberlik anlayışıyla bizleri destekleyen, mahallemize hizmet eden Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir sefere yine hep birlikte olacağız.

Bu güzel iftar sofrası için Sayın Başkanımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, şimdiden Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Afiyet olsun, hayırlı Ramazanlar" diye konuştu. - İSTANBUL