Silivri'de Kış Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Silivri'de Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Silivri\'de Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kış aylarına yönelik hazırlıklarını ve karla mücadele stratejilerini görüştü. 235 araçlık filo ve 1250 personelle kış koşullarında ulaşımın aksamaması hedefleniyor.

19.11.2024 15:07  Güncelleme: 15:08
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Silivri Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilçeyi kış aylarına hazırlamak ve kar yağışlarında kesintisiz ulaşımı sağlamak için toplantı gerçekleştirildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Silivri Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. İlçeyi yaklaşan kış aylarına hazırlamak ve olumsuz hava şartlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yapılan toplantıda, belediyenin kış hazırlıkları detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, Silivri Belediyesi'nin karla mücadelede kullanacağı ekip ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi. Belediye bünyesinde 235 araçlık bir filo oluşturulduğu, vardiyalı sistemle çalışacak 1250 personelin görev takvimlerinin hazırlandığı ve 750 ton tuz stoğunun depolandığı belirtildi.

Başkan Balcıoğlu, kış aylarında yolların açık kalması ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Hemşerilerimizin güvenliği ve konforu bizim önceliğimizdir. Karla mücadele çalışmalarımızda koordinasyon içinde hareket ederek, ilçemizin dört bir yanında hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Bu kapsamda hazırlıklarımızı tamamladık ve ekiplerimizi göreve hazır hale getirdik" şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, kış şartlarında özellikle çocukların eğitim hayatının etkilenmemesi için ekstra hassasiyet gösterdiklerini vurgulayarak, "Evlatlarımızın derslerinden geri kalmaması ve güvenle okullarına gidebilmeleri için tüm yolları açık tutmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de Kış Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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