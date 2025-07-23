Silivri\'de Yeni Gösteri ve Kongre Merkezi Açıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ortaköy Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Mola İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi'ni ziyaret etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ortaköy Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Mola İstanbul Gösteri ve Kongre Merkezi'ni ziyaret etti. İlçeye kazandırılan yatırım hakkında bilgi alan Başkan Balcıoğlu, merkezin bölgeye sağlayacağı kültürel ve sosyal katkılara dikkat çekti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, "Ortaköy Mahallemizde faaliyet gösteren Mola İstanbul içerisinde açılan yeni nesil Gösteri ve Kongre Merkezi yatırımını Silivri'mize kazandıran, emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Kentimize değer katan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Silivri Belediyesi olarak kültür, sanat ve sosyal yaşam alanlarında gelişimi destekleyen tüm yatırımları önemsediklerini belirten Balcıoğlu, özel sektör tarafından hayata geçirilen bu tür projelerin kente nitelikli mekanlar kazandırdığını vurguladı. - İSTANBUL