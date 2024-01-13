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Silivri Sahilinde Ölü Deniz Kaplumbağası Bulundu - Son Dakika
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Silivri Sahilinde Ölü Deniz Kaplumbağası Bulundu

Silivri sahilinde tekne gezisi yapan vatandaşlar tarafından ölü deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağası sahil güvenlik ekiplerince teslim alındı. Vatandaşlar, suyun üzerindekinin deniz kaplumbağası olduğunu görünce canlı olup olmadığını kontrol etti. Ölü olduğu fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri ile birlikte bölgeye gelerek deniz kaplumbağasını KB-37 ile Silivri Sahil güvenlik iskelesine getirdi. Kaplumbağanın, veteriner hekimin kontrolünün ardından belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi. Öte yandan, deniz kaplumbağası vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Silivri Sahilinde Ölü Deniz Kaplumbağası Bulundu
13.01.2024 - 18:24,
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Silivri sahilinde tekne gezisi yapan vatandaşlar tarafından ölü deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağası sahil güvenlik ekiplerince teslim alındı.

Silivri sahili açıklarında tekne gezisi yapan vatandaşlar suyun üzerinde bir cisim fark etmeleri üzerine yanlarına yaklaştı. Vatandaşlar, suyun üzerindekinin deniz kaplumbağası olduğunu görünce canlı olup olmadığını kontrol etti. Ölü olduğu fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Belediye ekipleri ile birlikte bölgeye gelerek deniz kaplumbağasını KB-37 ile Silivri Sahil güvenlik iskelesine getirdi. Kaplumbağanın, veteriner hekimin kontrolünün ardından belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi. Öte yandan, deniz kaplumbağası vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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