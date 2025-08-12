Silivri Yüzme Takımı, 20 Madalya ile Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
Silivri Yüzme Takımı, 20 Madalya ile Büyük Başarı Elde Etti

Silivri Yüzme Takımı, 20 Madalya ile Büyük Başarı Elde Etti
12.08.2025 14:01  Güncelleme: 14:07
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 7/8 Yaş UGP Yaza Merhaba Yüzme Şenliği ve Kabotaj Bayramı Yarışları'nda Silivri Belediyesi Spor Kulübü, toplam 20 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sporculardan Zeynep Arat, üç altın madalya ile öne çıktı.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği 7/8 Yaş UGP Yaza Merhaba Yüzme Şenliği ve Kabotaj Bayramı Yarışları'nda Silivri Belediyesi Spor Kulübü yüzme takımı, iki gün süren mücadelelerde toplam 20 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen 7/8 Yaş UGP Yaza Merhaba Yüzme Şenliği ile Kabotaj Bayramı Yarışları, İstanbul'da gerçekleştirildi. İki gün süren müsabakalarda Silivri Belediyesi Spor Kulübü yüzme takımı sporcuları, farklı kategorilerde 6 altın, 10 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.

Altın madalyalar

Zeynep Arat, 50m Kelebek, 100m Serbest ve 50m Serbest (8 yaş) kategorilerinde üç altın madalya kazanarak öne çıkan isimlerden oldu. Beren Kocatepe 50m Serbest (7 yaş), Timur Varol Arabacıoğlu 50m Sırtüstü, Rüzgar Yusuf Karadağ ise 50m Kurbağalama yarışında altın madalyaya ulaştı.

Dereceye giren sporcular

Altın madalyaların yanı sıra Ada İpek Akarsu, Suzi Sariali, Elis Üsten, Mustafa Alp Songur, Rana Yalçın ve diğer sporcuların performanslarıyla Silivri Belediyesi Spor Kulübü 10 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Silivri Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, kulübümüzün yüzme branşındaki gelişimini göstermektedir. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

