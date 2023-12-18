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Simav Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Simav Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Simav Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında memurların sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Fatih Kalay, sözleşmenin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Simav Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı
18.12.2023 - 08:07,
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Simav Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında memurların sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Kalay," Belediyemiz ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında memurlarımızın sosyal denge tazminatı sözleşmesini (SDS) Kütahya Şube Başkanı Ahmet Enes Karadaş ile İmzaladık. Yeni sosyal denge tazminatı sözleşmesinin çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli ailelerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Simav Belediyesi, Ahmet Enes, Kütahya, Fatih, Son Dakika

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