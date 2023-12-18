Simav Belediyesi ve Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı

Simav Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında memurların sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Kalay," Belediyemiz ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında memurlarımızın sosyal denge tazminatı sözleşmesini (SDS) Kütahya Şube Başkanı Ahmet Enes Karadaş ile İmzaladık. Yeni sosyal denge tazminatı sözleşmesinin çalışma arkadaşlarıma ve kıymetli ailelerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA