Simav\'da Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Şöleni Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

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Kütahya'nın Simav ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Şöleni, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca sünnet olan çocuklarla yakından ilgilenen Vali Musa Işın, çocukları ve ailelerini tebrik ederek hediyelerini verdi.

Simav'da her yıl Simav Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla geleneksel olarak düzenlenen Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Şöleni, bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi.

Programın açılışında yaptığı konuşmada, kadimden beri devam eden geleneğin Simav'da canlı tutulmasının önemine değinen Vali Musa Işın "Bu tür etkinlikler, toplumun birlikteliğini ve milli ve manevi şuurunu diri tutmakta çok önemli hadiselerdir. Bu hayra sebep olan, elini taşın altına sokan belediyemizi, bütün hayırsever vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. İnşallah hep birlikte güzel hizmetler yapacağız ilçemizde" dedi.

Devletin bu etkinlikte hiçbir masraf yapmamasına da dikkat çeken Vali Işın, " Bu durum aziz Türk milletinin ve Simavlı hemşehrilerimizin ne kadar kadirşinas olduklarının bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

"Geleneğin diri tutulması milletimiz için, memleketimiz için fevkalade önemlidir"

Etkinliğin toplumun birlikteliğini ve kaynaşmasını pekiştirdiğini belirten Vali Musa Işın, "Bizi biz yapan değerler bunlardır. Birkaç gün sürecek olan bu etkinlik halkımızın birlikteliğini, sevgisini, saygısını, heyecanını daha doruklara çıkaracak, birbirleriyle kaynaşmalarını pekiştirecek, aradaki sevgi ve muhabbetin gelişmesine katkıda bulunacak, hayırseverlik duygularının gelişmesine, pekişmesine yardımcı olacaktır. Dolayısıyla kadimden beri devam eden bu geleneklerin diri tutulması ve hayata geçirilmesi ve devamı hepimiz için, milletimiz için, memleketimiz için fevkalade önemlidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi ve mehteran ekibi gösterilerini sunuldu.

Programa Vali Musa Işın ve eşi Tuba Işın, milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

25-26 Mayıs günlerindeki şölende yaklaşık 30 bin kişiye hayır yemeği ikram edilecek. Hafızlar tarafından törenin 1 hafta öncesinde ilçenin etrafı 33 kilometre yaya olarak hatim edilerek, afet ve musibetlerden korunması niyazı ile çevre hatminin duası 26 Mayıs'ta edilecek. - KÜTAHYA