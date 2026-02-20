Simav Kaymakamı Karaloğlu, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Ramazan ayının ilk iftarında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından organize edilen iftar programına Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'nun yanı sıra Kübra Tekel Aktulun, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katıldı.

Mübarek Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleşen programda konuşan Kaymakam Karaloğlu, böylesine anlamlı bir akşamda şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Karaloğlu, "Programın hazırlanmasında ve yürütülmesinde büyük gayret gösteren SYDV çalışanlarımıza, organizasyona destek veren belediye çalışanlarımıza ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileriz" dedi. - KÜTAHYA