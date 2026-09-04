Simge Sağın, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde binlerce hayranına coşku dolu bir gece yaşattı - Son Dakika
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Simge Sağın, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde binlerce hayranına coşku dolu bir gece yaşattı

Simge Sağın, Çanakkale Kültür Yolu Festivali\'nde binlerce hayranına coşku dolu bir gece yaşattı
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Şarkıcı Simge Sağın, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin altıncı akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi. Enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla Çanakkaleli müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya, alanı dolduran kalabalık hep bir ağızdan eşlik etti.

Çanakkale Simge Sağın'ı ağırladı. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde sanatçı, sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Çanakkaleli müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle devam ederken festivalin altıncı akşamında müzikseverler Simge Sağın konserinde buluştu. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde sevilen sanatçı, enerjisi ve güçlü sahne performansıyla Çanakkalelilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konser alanını dolduran Çanakkaleli müzikseverler, Simge'nin sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sahne performansı boyunca izleyicilerle kurduğu güçlü iletişimle geceye renk katan Simge Sağın, hareketli şarkılarıyla konser alanındaki coşkuyu artırdı. Müzikseverlerin şarkılara eşlik ettiği gecede festival alanında keyifli ve enerjik görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiren festival, 6 Eylül'e dek konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Simge Sağın, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde binlerce hayranına coşku dolu bir gece yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simge Sağın, Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde binlerce hayranına coşku dolu bir gece yaşattı - Son Dakika
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