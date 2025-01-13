Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları Büyük İlgi Görüyor

Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları Büyük İlgi Görüyor

Ankara'nın Sincan ilçesinde, hanımlar için hizmete sunulan Hanımlar Konakları, çeşitli seminer ve aktivitelerle dolup taşıyor. Hanımlar, burada el işleri öğrenerek, kişisel gelişim imkanları sağlıyor ve yeni arkadaşlıklar ediniyorlar.

13.01.2025 13:37  Güncelleme: 13:40
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Ankara'nın Sincan Belediyesinin hanımlar için hizmete sunduğu Hanımlar Konakları dolup taştı. Konaklar, çeşitli seminer ve toplantılarla hem bilgilendiriyor hem de sıcak bir ortamda sohbet imkanı sunuyor.

Sayısı 12'ye yükselen Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları, sunduğu imkanlarla büyük beğeni topluyor. Hanımlar boş zamanlarını kaliteli bir aktiviteye dönüştürdü ve el işleri öğrendi. Yeni arkadaşlıklar edinen hanımlar, çeşitli seminer ve atölyelerde kişisel gelişimlerini de destekleme fırsatı buldu. Konaklara gelen hanımlar, Kur'an-ı Kerim kursu ve çeşitli el işlerinin yanı sıra mandala sanatının inceliklerini de öğrendi. Ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunan hanımların mutluluğu gözlerinden okundu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür eden hanımlar, "Örgü örmeye başladık, iğne oyası yapıyoruz. Torunlarımıza çeyiz yapıyoruz. Çantalar, patikler örüyoruz. Çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, "Belediyemiz Hanımlar Konaklarında ilçemiz sakini hanımefendilere özel meslek atölyelerinden dikiş nakış kurslarına, sanattan spora, eğitimden kültüre çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlçemizdeki tüm hanımları konaklarımıza bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincan Belediyesi Hanımlar Konakları Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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