Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yemek yardımı yapıyor

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Sincan Belediyesince aşevinde hazırlanan yemekler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bin 150 ihtiyaç sahibinin evine ulaştırılıyor.

Sincan Belediyesi bünyesinde bulunan aşevi, yaptığı yemek yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kazanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kaynıyor. Yemek yapamayan engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor. Yemekler son derece hijyenik ortamlarda hazırlanırken, tek kullanımlık tabaklarla da titizlikle paketleniyor. Günlük 2 öğün şeklinde hazırlanan yemekler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. Her gün bin 150 kişi sıcak yemek yardımından faydalanıyor.

Sıcak çorba ikramı da devam ediyor

Sincan Belediyesi tarafından vatandaşlara belirlenen noktalarda çorba ikramı da devam ediyor. Her gün 2 bin 500 kişi sabah çorba içerek güne başlıyor. Sabah 07.00-08.30 saatleri arasında Sincan Tren Garı, Sincan Belediyesi Yenikent Ek Hizmet Binası Önü, Sincan Devlet Hastanesi önü, Mareşal Çakmak Mahallesi Bülbül Caddesi ve Dr. Nafiz Körez 12. Cadde Semt Polikliniği önü noktalarında çorba dağıtımı yapılıyor. Bunların yanında Merkez Millet Kıraathanesi, Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi, Yavuz Sultan Selim Millet Kıraathanesi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Fatih Millet Kıraathanesi, Mustafa Kemal Millet Kıraathanesi, Akşemsettin Millet Kıraathanesi ve Hürriyet Millet Kıraathanesinde 700'ü aşkın öğrenciye de çorba ikram ediliyor. - ANKARA