Sincan Belediyesi\'nden Çölyak Hastalarına Destek

Sincan Belediyesi tarafından çölyak hastası 535 kişiye bin 300 lira ödeme yapıldı.

Sincan Belediyesi, çölyak hastalarının tüketebileceği ürünlere kolaylıkla ulaşması için seferber oluyor. Çölyak hassasiyeti bulunan 535 vatandaşa bin 300 lira ödeme yapıldı. Sosyal destek kartına yapılan ödemeler aracılığıyla çölyaklı vatandaşlar marketlerden glütensiz ürünlere kolaylıkla ulaşabiliyor.

"Daima yanınızdayız"

Çölyaklı vatandaşlara her şartta destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Murat Ercan, "Çölyak hastası hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırıyor, hayat kalitesini artırıyoruz. Günlük ekmek temini, glütensiz gıda desteği ve 3 ayda bir bin 300 lira nakdi yardım ile sadece destek olmuyor aynı zamanda farkındalık da sağlıyoruz. Daima yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA