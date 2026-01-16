Sincan\'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Sincan Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Miraç Kandil'i programı Yenikent Atıf Hoca Camii'nde dualarla idrak edildi.

Sincan Belediyesi Miraç Kandilinde program düzenledi. Recep ayının 27'inci gecesi idrak edilen, Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi vesellem) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Yenikent Atıf Hoca Camii'nde dualarla idrak edildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan programa gelen vatandaşları karşıladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Miraç gecesinin öneminden bahsedildi. Murat Ercan "Miraç Gecesi'nin sonsuz rahmet, hikmet ve bereket iklimini hemşerilerimizle birlikte idrak ettik. Bu mübarek gece yüzü, suyu hürmetine Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin, gecemiz mübarek olsun" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Miraç Kandili özel programının ardından, Başkan Ercan ve eşi Emine Ercan cemaate kandil simidi dağıttı.

Cami programı öncesi Başkan Ercan, Sincan AK Parti İlçe Başkanlığı'nın önünde Mustafa Özcan ile birlikte vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. - ANKARA