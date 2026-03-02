Sincan Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar - Son Dakika
Sincan Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere iftar
02.03.2026 17:26  Güncelleme: 17:30
Sincan Belediyesi, hafta sonu şehit aileleri ve gaziler için iftar programları düzenledi.

Sincan Belediyesi, Ramazan ayında da şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmıyor. Belediye, hafta sonu Kültür Evi'nde şehit yakınları ile gaziler ve ailelerinin ağırlandığı iki ayrı iftar programı düzenledi. Programlara çok sayıda şehit yakını ve gazi katılırken, iftar öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, katıldığı programlarda vatandaşlarla sohbet etti.

"Ecdadımız bu toprakları bizlere miras bıraktı"

Şehit ailelerinin ve gazilerin önemine vurgu yapan Başkan Ercan, "Vatanı, milleti, bayrağı, ezanı için gözünü kırpmayan şehitlerimiz ve gazilerimiz, Allah sizlerden razı olsun. Bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Ecdadımız bu toprakları bizlere miras bıraktı. Ne pahasına olursa olsun vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı koruyacağız. Bu ateş çemberinin ortasında bir huzur ülkesi var. Güçlüyüz ve dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız var. Artık dünyada olup biten meseleler konusunda Ukrayna, Filistin, İran gibi konu ne olursa olsun, muhatap hangi ülke olursa olsun, Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı diyor ki 'Recep Tayyip Erdoğan'a da soralım, tepkisini almayalım. Tepkisini alırsak sıkıntı olur' diyorlar. Dolayısıyla dünyada olup biten ne varsa sorulan bir lider, dünyada kurulan tüm denklemlerin içinde bir ülke. Ama bu yetmez, o denklemleri kuran ülke olacağız. Biz dünyada hakkı, adaleti sağlamak için, güçsüzlere sahip çıkmak için, mazlumları ayağa kaldırmak için bir numara olmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi, İftar, Yerel, Son Dakika

