Sincan Belediyesi Yaz Aylarında Haşere İlaçlama Çalışmalarını Artırdı

Sincan Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte sinek ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını hem karadan hem de Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ile havadan sürdürüyor.

Ankara'nın Sincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi, sinek, pire ve karasinek gibi haşerelerin üreme noktalarına yönelik çalışmalarını artırdı. Ekipler, 57 mahallede modern ekipmanlarla koordineli şekilde ilaçlama yapıyor.

Mazgallar, su birikintileri, sazlık alanlar, rögarlar ve çöp konteynerleri gibi haşerelerin üreme alanlarında düzenli olarak ilaçlama gerçekleştiriliyor.

Yeşil alanlarda ise bitki sağlığını tehdit eden çam biti, yaprak biti gibi zararlılara karşı özel ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Zor noktalara ZİHA ile Müdahale

Özellikle geniş yeşil alanlar ile ulaşılması güç noktalar Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) kullanılarak ilaçlanıyor. Bu sayede ilaçlamanın etkinliği arttırılarak sinek ve haşerelerin üremesi kontrol altına alınıyor.

Halk sağlığı için gece gündüz demeden sahada olduklarını belirten belediye ekipleri, yaz boyunca ilaçlama faaliyetlerinin periyodik olarak süreceğini vurguladı. - ANKARA