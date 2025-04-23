Sincan\'da 23 Nisan Coşkusu: Kreş Öğrencileri Bayramı Kutladı

Sincan Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Sincan Belediyesi kreşlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı minik öğrencilerin gösterileri ile kutlandı. Leylak, Zambak, Lale, Menekşe ve Papatya kreşlerinde eğitim gören minik öğrenciler, hazırladıkları 23 Nisan'a özel gösterilerini Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Gösteriye Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çocuklar ve velileri katıldı.

"Nüfusun artarak devam etmesi çok önemli"

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Ercan, "Neslin korunması, nüfusun artarak devam etmesi çok önemli. Kreş sayımızı arttıracağız. Niye biliyor musunuz, çalışan anneler çocuk yapalım ama çocuğa kim bakacak diyor. Biz bakarız diyoruz. Aile yılı ve 23 Nisan olması münasebetiyle kreşlerin önemini bir kez daha vurgulamak istedim. Kreşlerle, yüzme havuzlarıyla, gençlik merkezleriyle, fuar merkeziyle, konservatuvarıyla, Gastro Sincan'la, Eko Çiftlikle, sokak hayvanları için yaptığımız bakım ve rehabilitasyon merkezimizle adeta geleceğin belediyeciliğini yakalayan bir vizyonla hareket ettik. İnşallah çok boyutlu bir belediyecilik anlayışıyla bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA